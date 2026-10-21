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Beleuchtete Computertastatur
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Verbotsliste von Microsoft

Diese Dateinamen sind in Windows verboten

Nicht nur Sonderzeichen sind tabu - Microsoft hält sich bestimmte Bezeichnungen vor, die Nutzer in Windows nicht verwenden dürfen.
Von Technik Heute
21.10.2026, 20:32
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Wer glaubt, dass jeder Dateiname in Windows erlaubt ist, irrt sich gewaltig. Microsoft hat eine geheime Verbotsliste, die bestimmte Namen für Ordner und Dateien strikt untersagt.

Konkret handelt es sich um folgende Bezeichnungen: CON, PRN, AUX, NUL sowie COM1 bis COM9 und LPT1 bis LPT9. Bei diesen Namen zeigt Windows eine Fehlermeldung an.

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Wie chip.de berichtet, sind diese Namen seit Generationen für bestimmte Geräte und Anschlüsse reserviert. PRN steht etwa für den Drucker, COM für die seriellen Ports. Das Ganze ist ein Erbe aus alten DOS-Zeiten.

Ein Trick für Fortgeschrittene

Es gibt allerdings einen Workaround: Windows akzeptiert die Bezeichnungen, wenn du Endungen wie ".txt" oder ".zip" anhängst. "NUL.txt" oder "CON.txt" gehen im Explorer ohne Murren durch.

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Wird die Endung allerdings wieder entfernt, weigert sich Windows, den Namen zu verwenden. In der Praxis hat das aber wenig Sinn und kann sogar zu unerwartetem Verhalten führen.

Diese Sonderzeichen sind auch tabu

Neben den reservierten Namen sind auch folgende Sonderzeichen in Dateinamen verboten: Stern, Doppelpunkt, spitze Klammern, senkrechter Strich, Schrägstriche sowie Fragezeichen.

tec, 21.10.2026, 20:32
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