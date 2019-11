Der aufrechte Gang wurde in Bayern erfunden

Die ersten aufrecht gehenden Vorfahren des Menschen stammen nicht aus Afrika, sondern aus Bayern. Forscher entdeckten eine bisher unbekannte Primatenart im Allgäu.

Neue Primatenart nach Udo Lindenberg benannt

S-förmige Wirbelsäule

Wann erfanden Affen den aufrechten Gang auf zwei Beinen? Die Antwort auf diese Frage muss jetzt neu geschrieben werden. Denn Forscher der Universität Tübingen entdeckten in einem Bachlauf der Tongrube "Hammerschmiede" im Ostallgäu auf die versteinerten Fossilien einer bislang unbekannten Primatenart. Der Fund stellt bisherige Annahmen zur Evolution auf den Kopf.Der aufrechte Gang auf zwei Beinen ist eine Entwicklung aus Europa und nicht aus Afrika - und das mehrere Millionen Jahre früher als bisher angenommen. Laut einer im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie konnte der Menschenaffe mit Namen "Danuvius guggenmosi" schon vor fast zwölf Millionen Jahren auf zwei Beinen gehen. Das vermutet ein Forscherteam um Madelaine Böhme von der Universität Tübingen und des dortigen Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment.Die Forscher gaben dem Fossil den Beinamen Udo, weil sie es am 70. Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden haben."Das ist eine Sternstunde der Paläoanthropologie und ein Paradigmenwechsel. Dass sich der Prozess des aufrechten Gangs in Europa vollzog, erschüttert die Grundfeste der Paläoanthropologie", so Böhme zu "Nature".Der Danuvius hielt seinen Rumpf den Analysen zufolge dank einer S-förmigen Wirbelsäule aufrecht, während Menschenaffen nur eine einfach gebogene Wirbelsäule haben. Außerdem hatte "Udo" X-Beine und ein stabiles Fußgelenk. Das wären für nur kletternde Menschenaffen hinderlich. Seine verhältnismäßig langen Arme und Greiffüße zeigen aber, dass er auch in Bäumen lebte.Die bislang ältesten Belege für den aufrechten Gang sind rund sechs Millionen Jahre alt und stammen von der Insel Kreta und aus Kenia. Der Fund aus dem Allgäu ist aber mehrere Millionen Jahre älter.