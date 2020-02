Diese Frau nahm 64 Kilo ab - ohne Fitnessstudio

Ashley Javar wog einst 130 Kilogramm. 14 Monate später hatte sie ihr Gewicht halbiert. Wir verraten, wie die 30-Jährige das geschafft hat, ohne je einen Fuß in ein Fitnessstudio gesetzt zu haben.

130 Kilogramm waren eindeutig zu viel: Erst als Ashley Javar der Alltag immer schwerer fiel und sie mit 24 Jahren einen Hexenschuss erlitt, weil sie etwas vom Boden aufheben wollte, begriff sie, dass sie ihre Leben grundlegend ändern musste."Ich konnte nicht glauben, dass eine so kleine Bewegung so viel Schmerz verursachen kann … Ich fühlte eine andere Art von Schmerz - die Art, die dadurch entstanden ist, dass ich so schwer war, dass es viele Krankenschwestern und Mitarbeiter benötigte, um mich in und aus dem Rollstuhl, ins Bett und ins Badezimmer zu bringen", so die Amerikanerin gegenüber " Women's Health "."Nachdem ich aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen war, musste ich unten schlafen, weil mein Mann mir nicht helfen konnte, die Treppe hoch und runter zu gehen."Die heute 30-Jährige hatte aus den Fehlern ihrer Vergangenheit gelernt und wollte dieses Mal in kleinen, aber konsequenten Schritten Gewicht verlieren. Anstatt einem komplizierten Diätplan zu folgen, hielt sie sich an die folgenden vier Regeln:Zusätzlich kontrollierte Ashley ihre Ernährung und Kalorien mit der kostenlosen App "My Fitness Pal".Natürlich braucht es auch Sport, um abzunehmen, aber die Mutter einer Tochter ging dazu nicht etwa in ein Fitnessstudio, sondern verband diesen mit ihrem Alltag:"Ich habe jede Möglichkeit genutzt, um mit meiner Tochter spazieren zu gehen, einen Schaufensterbummel zu machen oder mit ihr draußen zu spielen. Nur die positive Veränderung, die ich im Spiegel sah und die Komplimente anderer haben mich immer weiter motiviert", sagt Ashley.