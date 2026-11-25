i Dank GTA 6 wird das Leben von Schauspielerin Lexie Shoaibi (32) gerade ziemlich durchgerüttelt. Rockstar Games; Instagram Karriere-Boost durch Game Geheimnis gelüftet! Sie steckt hinter GTA-6-Star Mandy Schauspielerin Lexie Shoaibi (32) leiht der Figur Mandy in GTA 6 ihre Stimme – und wird dank des Games zum Internet-Star mit 300.000 Followern. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 09:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es keinen Hollywood-Blockbuster für eine aufstrebende Karriere. Ein verstopftes Waschbecken, ein freizügiger Flirt und eines der größten Videospiele aller Zeiten reichen auch: Dank GTA 6 erlebt Schauspielerin Lexie Shoaibi (32) gerade einen unglaublichen Karriere-Boost.

Die Amerikanerin spielt Mandy in "Grand Theft Auto VI" – eine Nebenfigur, die eigentlich nur kurz auftaucht und dennoch zum Internet-Hit wurde. Shoaibi leiht Mandy nicht nur ihre Stimme, sondern spielte auch ihre Bewegungen beim Motion Capture ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie BILD berichtet, treffen Spieler Mandy bereits früh im Spiel. Protagonist Jason kommt zu ihrem Haus, um Miete einzutreiben. Doch bevor gezahlt wird, soll er ihr Waschbecken reparieren – und wird dabei ziemlich offensiv von ihr angeflirtet.

200.000 neue Follower in fünf Tagen

Am 19. November durfte Lexie endlich veröffentlichen, was sie zuvor geheim halten musste: "Ich bin in GTA 6. Ich spiele Mandy. Und sie macht wirklich viel Spaß." Was danach über sie hereinbrach, hatte sie nicht erwartet.

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem GTA-6-Start wuchs ihr Instagram-Account um rund 70.000 Follower. Nach fünf Tagen waren es bereits fast 210.000 neue Follower. Aktuell hat Lexie knapp 300.000 Follower.

Nur zehn Tage am Set

Für den Job, der sie weltweit bekannt macht, war Shoaibi nach eigener Aussage nur etwa zehn Tage am Set. Die in Washington geborene Schauspielerin lebt mittlerweile in New York und studierte an der renommierten NYU Tisch School of the Arts.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Bislang hatte sie eher kleinere Rollen – etwa 2017 in der Anwaltsserie "The Good Fight" oder als Sprecherin in der Disney-Serie "Hamster & Gretel". Doch dank Mandy kennt jetzt die halbe Welt ihr Gesicht.