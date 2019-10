Während Gehirn-OP: Frau spricht mit Ärzten

Chirurgen im US-Bundesstaat Texas haben eine Gehirnoperation an einer 25-Jährigen teilweise live auf Facebook gestreamt. Sie war bei Bewusstsein.

US-amerikanische Ärzte haben eine Gehirnoperation an einer 25-jährigen Frau teilweise live auf Facebook gestreamt. Das Kuriose an der Sache: Die Patientin war bei vollem Bewusstsein und unterhielt sich mit dem medizinischen Personal. Dadurch wollten die Chirurgen überprüfen, dass das Sprachzentrum der Frau nicht beschädigt wird.Die 25-jährige Jenna Schardt hatte einen Schlaganfall erlitten, der ihr Sprachzentrum beeinträchtigte. Deshalb mussten ihr die Chirurgen eine Verdickung im Gehirn entfernen. Hunterttausende Menschen weltweit haben das Video bereits angeklickt. Operationen am offenen Gehirn im Wachzustand gab es zwar schon öfter, sie sind für die ausführenden Ärzte dennoch keine Routine.Jenna Schardt möchte mit dem Video einen Beitrag dazu leisten, andere Menschen über die Möglichkeit solcher Eingriffe zu informieren. Die Operation dürfte gut verlaufen sein. Die 25-Jährige soll bereits heute, zwei Tage nach dem Eingriff, aus dem Krankenhaus entlassen werden.Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Patient während der OP bei Bewusstsein war. Bereits vor fünf Jahren spielte der Violinist Roger Frisch während seiner OP Geige. Der Grund: Die Ärzte mussten wissen, wie tief sie ins Gehirn vordringen müssen, um das Problem zu lösen.