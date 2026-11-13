i Samsung-Handy mit praktischen Gesten-Tipps pixabay.com Samsung-Trick Diese Handy-Geste kennt fast niemand Du machst Screenshots noch mit der Tastenkombination? Samsung-Handys haben eine viel bessere Methode - aber sie ist gut versteckt. Von Technik Heute 13.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Screenshots auf dem Smartphone zu machen, ist oft mühsam. Die klassische Methode über die Power- und Leiser-Taste funktioniert zwar auf jedem Galaxy-Handy, ist aber im Alltag nicht immer praktisch. Beide Tasten müssen exakt gleichzeitig gedrückt werden. Erwischt man eine davon nur einen Tick zu früh, landet man stattdessen in der Lautstärkeregelung oder schaltet das Display aus.

Samsung bietet allerdings eine elegante Alternative: eine Wischgeste mit der Handkante. Damit erstellst du Screenshots ganz ohne Tasten - schnell und unkompliziert. Das Problem: Die Funktion ist gut versteckt und viele Nutzer wissen gar nicht, dass es sie gibt.

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Nach Angaben von inside-digital.de ist einer der Gründe dafür die missverständliche Bezeichnung in den Einstellungen. Der Schalter heißt schlicht "Screenshot" und verrät nicht, dass sich dahinter eine Wischgeste verbirgt. Viele übersehen die Option beim Durchscrollen einfach.

So aktivierst du die Funktion

Um die Geste zu nutzen, musst du sie zuerst einschalten. Öffne die Einstellungen deines Samsung-Handys und navigiere zu "Erweiterte Funktionen". Dort findest du den Punkt "Bewegungen und Gesten". Aktiviere hier die Option "Screenshot".

Ist die Funktion aktiv, legst du die Außenkante deiner Hand - also die Seite mit dem kleinen Finger - senkrecht an den linken oder rechten Displayrand. Wische dann zügig quer über den Bildschirm zur anderen Seite. Wichtig: Die Hand muss dabei ununterbrochen Kontakt mit dem Display halten.

Das musst du beachten

Bei den ersten Versuchen klappt der Wisch nicht immer auf Anhieb. Ein bisschen Übung ist nötig. Halte deine Hand etwas schräg und wische mit gleichmäßigem Druck. Sobald du den Dreh raus hast, willst du die Geste nicht mehr missen.

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Besonders praktisch: Nach jedem Screenshot blendet Samsung eine Werkzeugleiste ein. Damit kannst du die Aufnahme zuschneiden, Notizen hineinkritzeln oder sie direkt teilen. Die Scrollaufnahme setzt sogar mehrere Bildschirminhalte zu einem langen Bild zusammen - ideal für Chatverläufe oder lange Webseiten.