Beim Blick ins Waschmittelfach fällt sie kaum auf: eine kleine Klappe, die sich herunterklappen lässt. Viele Nutzer wissen nicht, wozu dieses unscheinbare Teil eigentlich gut ist - dabei erfüllt es eine wichtige Aufgabe.
Die Klappe kommt vor allem bei Flüssigwaschmitteln und Vorwäschen zum Einsatz. Wenn du eine Vorwäsche machst, verhindert die heruntergeklappte Barriere, dass das Waschmittel für die Hauptwäsche bereits während der Vorwäsche in die Maschine läuft.
Zwischen Vor- und Hauptwäsche findet nämlich ein Wasserwechsel statt, berichtet chip.de. Ohne diese Klappe würde das gesamte Flüssigwaschmittel schon in der Vorwäsche verbraucht werden - im Hauptwaschgang wäre dann keines mehr vorhanden.
Bei Waschmitteln in Pulverform ist die Klappe hingegen nicht nötig. Sie hilft aber auch beim Dosieren: Viele Modelle sind mit Milliliter-Markierungen versehen, mit denen man Flüssigwaschmittel direkt im Fach abmessen kann.
Nicht alle machen eine Vorwäsche, weil sie als unnötig gilt. Doch bei stark verschmutzter Kleidung oder verschwitzter Sportbekleidung kann sie durchaus Sinn machen. Auch muffig riechende Wäsche lässt sich so von unangenehmen Gerüchen befreien.
Wichtig ist jedoch, die Vorwäsche nur bei wirklich stark verschmutzter Wäsche einzusetzen, um den Wasser- und Energieverbrauch sinnvoll zu halten.