i Offene Waschmaschine mit Wäsche pixabay.com Haushaltstipp Diese Klappe an der Waschmaschine kennt jeder Viele Waschmaschinen haben eine kleine Klappe im Waschmittelfach. Doch wozu sie wirklich dient, wissen die wenigsten. Von Technik Heute 22.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Blick ins Waschmittelfach fällt sie kaum auf: eine kleine Klappe, die sich herunterklappen lässt. Viele Nutzer wissen nicht, wozu dieses unscheinbare Teil eigentlich gut ist - dabei erfüllt es eine wichtige Aufgabe.

Die Klappe kommt vor allem bei Flüssigwaschmitteln und Vorwäschen zum Einsatz. Wenn du eine Vorwäsche machst, verhindert die heruntergeklappte Barriere, dass das Waschmittel für die Hauptwäsche bereits während der Vorwäsche in die Maschine läuft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwischen Vor- und Hauptwäsche findet nämlich ein Wasserwechsel statt, berichtet chip.de. Ohne diese Klappe würde das gesamte Flüssigwaschmittel schon in der Vorwäsche verbraucht werden - im Hauptwaschgang wäre dann keines mehr vorhanden.

Bei Pulver ist die Klappe überflüssig

Bei Waschmitteln in Pulverform ist die Klappe hingegen nicht nötig. Sie hilft aber auch beim Dosieren: Viele Modelle sind mit Milliliter-Markierungen versehen, mit denen man Flüssigwaschmittel direkt im Fach abmessen kann.

Wann eine Vorwäsche sinnvoll ist

Nicht alle machen eine Vorwäsche, weil sie als unnötig gilt. Doch bei stark verschmutzter Kleidung oder verschwitzter Sportbekleidung kann sie durchaus Sinn machen. Auch muffig riechende Wäsche lässt sich so von unangenehmen Gerüchen befreien.

Die Bilder des Tages i ?

Wichtig ist jedoch, die Vorwäsche nur bei wirklich stark verschmutzter Wäsche einzusetzen, um den Wasser- und Energieverbrauch sinnvoll zu halten.