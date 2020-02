Diese Mama ist wirklich die Beste

Sabina Lachner (59) kümmert sich seit einem Unfall vor knapp 24 Jahren zu Hause um ihren Sohn Phillip. Ihr Motto lautet: "Niemals die Fröhlichkeit verlieren!"

Sabina Lachner (59) aus Ottakring kümmert sich seit fast 24 Jahren zu Hause um ihren Sohn. Phillip (32) wurde 1996 von einem Auto überfahren, leidet seither an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas."Ich haben meinen Beruf aufgegeben, sonst wäre das nicht machbar gewesen", erzählt die Wienerin. Vor Kurzem wurde sie von der Wiener Städtischen in der Kategorie "Pflegende Angehörige" zur "Pflegerin mit Herz" ausgezeichnet. "Wenn es meinem Sohn gut geht, geht es auch mir gut. Es ist nicht immer leicht, doch unser Motto lautet: 'Niemals die Fröhlichkeit verlieren und die Hoffnung nicht aufgeben!'"Sohn Phillip blüht in seinem Umfeld auf. Untertags ist er in einer Tagesstätte, in der Freizeit schaut er sich gerne Spiele von Rapid an, fährt sogar Skibob. Sabina tankt bei Spaziergängen mit dem Hund am Wilhelminenberg Kraft, sie freut sich sehr über den Preis.