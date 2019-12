Diese neue Funktion soll es bald auf Whatsapp geben

Whatsapp-User dürfen sich bald über eine neue Funktion freuen. Die Nutzer sollen Nachrichten mit einem Timer versehen und automatisch löschen lassen können.

In naher Zukunft soll es für Whatsapp eine neue, von vielen gewünscht, Funktion geben: Selbstzerstörungs-Nachrichten. Was bei anderen Apps bereits möglich ist, soll nun auch mit Whatsapp möglich sein. Großer Vorteil für die User: Durch das selbstständige Löschen von Fotos und Videos kann Speicherplatz am Smartphone gespart werden.