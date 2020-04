Diese neuen Verordnungen gelten ab Mitternacht

Um 23.59 läuft der Lockdown ab. Die alten Corona-Maßnahmen gelten nicht mehr. Aber neue stehen bereits fest.

Ab dem 1. Mai gelten neue Corona-Verordnungen. Konkret bedeutet das vorerst: Im öffentlichen Raum gilt weiterhin Mindestabstand von einem Meter zu haushaltsfremden Personen.Bei Geschäften gilt die Regel, dass von nun an eine Person nur mehr 10 Quadratmeter statt 20 Quadratmeter braucht.Bei Begräbnissen dürfen höchstens 30 Personen anwesend sein, bei Hochzeiten dagegen nur 10.Prostitution ist auch ab dem 1. Mai weiterhin verboten.Der Mund-Nasen-Schutz ist ab Mitternacht außerdem in allen öffentlichen Räumen Pflicht. Im Freien müssen die Masken nicht getragen werden. Ob man den Mundschutz im Büro tragen muss oder nicht, darf der Arbeitgeber selbst entscheiden.+++ Mehr Infos in Kürze +++