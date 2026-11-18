i Digitales Heizkörper-Thermostat zum Energiesparen pixabay.com Heizsaison Diese Plastikklappe an der Heizung spart Geld An vielen Heizkörpern sind unscheinbare weiße Plastikkarten angebracht. Wer sie aufklappt, kann richtig viel Heizkosten sparen. Von Technik Heute 18.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An vielen Heizkörpern sind an den Seiten kleine Klappen aus Plastik angebracht. Die meisten kennen sie gar nicht, obwohl sie seit Jahren dort wohnen. Doch hinter diesen unscheinbaren weißen Kärtchen verbirgt sich ein praktischer Mechanismus.

Hebt man die Klappen an und dreht sie, lässt sich die Halterung der Seitenteile lösen. Ohne Werkzeug können so die Verkleidung und das Gitter oben abgenommen werden - und das Innere des Heizkörpers wird zugänglich.

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Wie CHIP.de meldet, sammelt sich auf den Lamellen im Inneren oft Staub an. Selbst eine dünne Schicht wirkt isolierend und sorgt dafür, dass die Wärme nicht so gut im Raum ankommt. Die Folge: man dreht die Heizung höher und die Kosten steigen - um bis zu 30 Prozent.

So reinigst du richtig

Mit einem Staubsauger und einer Bürste lässt sich das Innere des Heizkörpers leicht reinigen. Besonders praktisch sind spezielle Heizkörperbürsten, die bis zu 80 Zentimeter lang sind und auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Danach setzt man Gitter und Seitenteile einfach wieder auf.

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Empfohlen wird, die Heizkörper ein bis zweimal pro Jahr zu reinigen. Ideal ist der Zeitpunkt kurz vor Beginn der Heizsaison. Bei kalten Heizkörpern lässt sich der Staub außerdem besser entfernen und es setzt sich weniger neu fest.