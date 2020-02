Diese Sängerin erkennst du sicher nicht wieder

Vor einigen Jahren wahr sie weltberühmt. Auch in Österreich kannte sie jeder. Heute sieht sie ziemlich verändert aus.

Vibratoren als Mikro?

Ein kleiner Tipp: Die Dame ist Sängerin. Und am Höhepunkt ihres Erfolges war sie 18. Das ist aber bereits 17 Jahre her. Im Jahr 2003 gelang ihr nämlich der große Durchbruch. Wobei: Sie war nicht alleine. Die Unbekannte gehörte einem Duo an.Gemeinsam mit ihrer Kollegin war sie für Skandale bekannt. Grund dafür war ihr Auftreten und ihr Aussehen. Sie gab sich verrucht und sexy. Gekleidet war sie immer wie ein Schulmädchen, nur ein wenig lasziver. Die Röcke zu kurz, die Blusen zu eng. Auch wurde der BH hin und wieder vergessen.Weltweit verkaufte das Duo 27 Millionen Platten. Damit ist es die erfolgreichste Gruppe Russlands. Im Jahr 2011 gab man schließlich die Auflösung der Band bekannt. Zu dem Zeitpunkt lieferten sie in Österreich ohnehin keine Hits mehr.Den letzten großen Skandal lieferte sie mit ihrer Gesangspartnerin beim Eurovision Songcontest. Wobei: Ein Skandal, der gar keiner war. Die Mädchen gaben an, dass sie auf der großen Bühne Vibratoren als Mikrofone benutzen würden. Das sorgte für große Aufregung. Am Ende waren sie mit ganz normalen Mikros zu sehen.Wer es noch immer nicht erraten hat, hier kommt die Auflösung: Es handelt sich um Julija Wolkowa, Teil der Girl-Bandy t.A.T.u. "All The Things She Said" hat wohl noch jeder von ihnen im Ohr.Ihr aussehen hat die Sängerin mittlerweile ziemlich verändert. Verrucht und sexy zieht sie sich zwar noch immer an, dafür ist Walkowa nun kurviger, hat wie aus Zauberhand vollere Lippen und eine lange, wallende Mähne.Singen kann sie nicht mehr. Im Jahr 2012 bekam sie die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Vier Mal musste sich die Russin operieren lassen. Bei der Entfernung des Tumors wurden ihre Stimmbänder beschädigt. Mittlerweile kann sie zumindest wieder sprechen, doch klingt nun überaus heiser.