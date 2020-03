Diese Sauger können zu brennen anfangen

Die AGES informiert über einen Produktrückruf des Zyklonen Akku- und Stilsaugers, der von Hofer vertrieben wird.

Hofer und sein Lieferant EIE Import Gesellschaft mbH rufen den Artikel Zyklonen Akku-Hand-/ und Stielsauger zurück.Das Produkt Zyklonen Akku-Hand-/ und Stielsauger des Lieferanten EIE Import Gesellschaft mbH wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten EIE Import Gesellschaft mbH und die Hofer KG zurückgerufen.In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass es während des Ladevorganges zu einem Brand des Akkus kommen kann. Aus diesem Grund darf das Produkt nicht weiterverwendet werden.Das Produkt war ab 05.12.2019 in Österreich in allen Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.Für Rückfragen ist das Hofer Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).