i Person entsperrt Handy mit Passcode pixabay.com Gefährliche Sicherheitslücke Diese SMS legt Android-Handys komplett lahm Eine unsichtbare Nachricht kann dein Smartphone in eine Neustartschleife schicken. Selbst Notrufe brechen ab. So checkst du, ob du betroffen bist. Von Technik Heute 03.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine manipulierte SMS kann Android-Handys abstürzen lassen. Das Tückische: Die Nachricht ist für Nutzer unsichtbar. Trotzdem richtet sie enormen Schaden an. Das betroffene Smartphone startet etwa alle 90 Sekunden neu und wird praktisch unbenutzbar.

Der Grund ist ein Rechenfehler in Android. Das System liest aus der präparierten Nachricht eine Längenangabe aus und macht daraus eine negative Zahl. Damit kommt der Telefoniedienst nicht klar und stürzt ab. Besonders heikel: Auch laufende Gespräche werden gekappt - inklusive Notrufe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Sicherheitsforscher, der die Lücke entdeckte, hatte Google bereits im Mai 2026 informiert, schreibt inside-digital.de. Die Korrektur folgte im Juni, bei den Endkunden kam der Fix mit dem Sicherheitsupdate vom Oktober 2026 an.

Nicht alle Handys bekommen den Patch

Das Problem: Der Patch gilt nur für Android 14 bis 17. Wer noch Android 12 oder 13 nutzt, bleibt dauerhaft angreifbar. Diese Geräte bekommen keine Sicherheitsupdates mehr.

Ob dein Handy gefährdet ist, checkst du so: Geh in die Einstellungen, dann auf "Über das Telefon" und schau dir den Sicherheitspatch-Stand an. Android 14 oder neuer plus Patch-Stand Oktober 2026 bedeutet, dass du sicher bist.

Was tun bei Befall?

Falls dein Handy plötzlich dauernd neu startet, solltest du auf keinen Fall sofort einen Werksreset machen. Damit sind zwar alle Daten weg, aber die Lücke bleibt offen. Besser: Verfügbare Updates sofort installieren.

Die Bilder des Tages i ?

Der Entdecker hat Beispielcode für den Angriff veröffentlicht. Die Hürde für Nachahmer ist damit niedrig. Android-Nutzer sollten daher rasch prüfen, ob für ihr Gerät aktuelle Sicherheitsupdates verfügbar sind.