Diese Stars holt sich "Tod auf dem Nil" ins Boot

Hercule Poirot ermittelt wieder. Nach der Fahrt im Orientexpress steht eine prominent besetzte Bootsfahrt auf dem Programm.

Kenneth Branagh holt die Krimi-Klassiker von Agatha Christie zurück ins Kino. Den legendären Ermittler Hercule Poirot spielt er dabei gleich selbst, natürlich mit einer riesigen Rotzbremse im Gesicht. Der Schnauzer von Albert Finney (in "Mord im Orient-Express", 1974) war der Schriftstellerin nämlich nicht pompös genug gewesen.Im Oktober 2020 soll Branaghs Verfilmung von "Tod auf dem Nil" in die Kinos kommen. Die Hauptbesetzung steht mittlerweile fest und dürfte so manchen Film Geek das Herz aufgehen lassen. In unserer Bildstrecke (siehe oben) stellen wir Euch die Stars im Cast vor.