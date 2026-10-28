i Diese Schauspielerinnen könnten im neuen 007 groß aufspielen Reuters 007-Casting Bond-Girl gesucht! Diese Stars sind heiß im Rennen Sechs Frauen haben beste Chancen auf eine Rolle im neuen James-Bond-Film. Unter ihnen ist auch Popstar Dua Lipa. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 08:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach dem neuen James Bond und seinen weiblichen Co-Stars läuft auf Hochtouren. Während der neue 007-Darsteller noch nicht feststeht, gibt es bereits heiße Spekulationen um die künftigen Bond-Girls.

Gleich drei Frauenrollen soll es im kommenden 007-Abenteuer geben. Sechs Kandidatinnen werden derzeit als Favoritinnen gehandelt.

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Wie Bild berichtet, gelten Schauspielerin Emma Laird (28), die durch "Mayor of Kingstown" bekannt wurde, sowie Popsängerin Dua Lipa (31) als heiße Anwärterinnen. Auch das Model Chase Infiniti (26) soll für eine der Rollen im Gespräch sein.

Stranger-Things-Star unter den Kandidatinnen

Weitere Namen auf der Liste: Mia McKenna-Bruce (29), die für ihre Hauptrolle in "How to have Sex" einen BAFTA-Preis gewann, Florence Hunt (19) aus dem BBC-Drama "Mix Tape" und Sadie Sink (24), bekannt aus "Stranger Things" und "The Whale".

Besonders spannend: Dua Lipas Ehemann Callum Turner (36) wird selbst als möglicher neuer James Bond gehandelt. Das Paar könnte damit gemeinsam ins 007-Universum einziehen.

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Auch Jack Lowden im Rennen um die Bond-Rolle

Neben Turner gilt auch Jack Lowden (36) als Kandidat für die Hauptrolle. Die offizielle Verkündung des neuen Bond-Darstellers wird noch für dieses Jahr erwartet. Amazon MGM Studios hat die Produktion des Films übernommen.