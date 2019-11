Diese Tee-Sorten helfen bei Husten, Halsweh & Co.

Welche heißen Aufgussgetränke bei einer Erkältung Linderung verschaffen, hat uns Johanna Birnstingl-Rumpl, Geschäftsführerin von Demmers Teehaus, verraten.

Salbei-Tee gegen Halsschmerzen

Lindenblüten-Tee gegen Schnupfen

Pfefferminz-Tee gegen Schnupfen und Kopfschmerzen

Ingwer-Tee gegen Kältegefühl und Erkältungen

Zitronengras gegen Fieber

Thymian gegen Husten

In der kalten Jahreszeit haben Erkältungen wieder Hauptsaison. Schnupfen, Husten, Halsschmerzen und Fieber erschweren uns jetzt das Leben. Meist verläuft eine Erkältung jedoch harmlos und bedarf keiner besonderen Behandlung - außer viel Flüssigkeit. Wir haben uns schlau gemacht, welche Kräuter beim Gesundwerden helfen und mit Johanna Birnstingl-Rumpl, Geschäftsführerin von Demmers Teehaus, über die verschiedenen Tee-Sorten gesprochen:"Wichtig bei einer Erkältung ist vor allem, etwas leiser zu treten und die Batterien wieder auf 100 Prozent aufzuladen. Dabei hilft Tee. Das heiße Getränk ist aber auch ideal, um dem Körper viel Flüssigkeit - die bei Erkältungen wichtig ist - zuzuführen, damit er wieder neu durchstarten kann", weiß Birnstingl-Rumpl.Die ätherischen Öle, Flavonoide, Gerb- und Bitterstoffe in Salbeiblättern können Entzündungen der Schleimhäute in Mund und Rachen hemmen:"Beim ersten Kratzen im Hals ist der entzündungshemmende Salbei die Nummer Eins."Schon seit dem Mittelalter ist Lindenblütentee als Mittel gegen Erkältung bekannt. Mit seinen Flavonoiden, Hydroxyzimsäurederivaten, Schleimstoffen, Gerbstoffen und ätherischen Ölen soll er schleimlösende und schweißtreibende Eigenschaften haben und besonders gut bei Atemwegsinfektionen, Hustenreiz und Halsschmerzen wirken. ""Die Lindenblüte ist schweißtreibend und hilft deshalb angeblich nicht nur gegen Husten und Schnupfen, sondern auch erhöhte Temperatur", so Birnstingl-Rumpl.Bei Erkältungen befreien Inhalationen mit Pfefferminzöl die Atemwege. Die Hauptkomponente des Krautes, das Menthol, wirkt sekretfördernd sowie antibakteriell und soll deshalb die Atemwege frei machen."Pfefferminze kennt fast jeder. Ein alltagstaugliches Heilmittel, das gut ist, wenn die Atemwege ein bisschen verschleimt sind. Was ich selbst lange Zeit nicht wusste: Pfefferminze hilft angeblich auch gegen Kopfweh."Das Wurzelgewächs enthält unter anderem Eisen, Vitamine, Kalzium und Kalium. Medizinisch bedeutsam sind jedoch seine ätherischen Öle und Scharfstoffe, die sogenannten Gingerole. Ob diese Inhaltsstoffe tatsächlich eine antivirale und antibakterielle Wirkung haben, wie angenommen, ist zwar noch nicht eindeutig durch Studien erwiesen. Jedoch sorgen die Scharfstoffe definitiv für eine bessere Durchblutung und wärmen damit. Naturwissenschaftler nehmen auch an, dass dadurch Entzündungsbotenstoffe verstärkt abtransportiert werden und darum Erkältungssymptome schneller abklingen."Ingwer ist seit mehreren Jahren im Trend und wird es, glaube ich, auch noch länger bleiben. Er kann auf viele Arten genossen werden: Getrocknet als Aufguss oder pur. Dazu einfach frischen Ingwer für 10 Minuten in leicht köchelndes Wasser geben. Eine beliebte Kombination ist auch ein Löffel Honig dazu, der ebenfalls eine desinfizierende Wirkung besitzen soll."In Südostasien auch als Fieberkraut bekannt, wird die Pflanze hier in vielen Regionen vor allem gegen Fieber eingesetzt. Den im Zitronengras enthaltenen großen Mengen an ätherischen Ölen wird eine antimikrobielle, krampflösende, schmerzstillende sowie auch beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben."Zitronengras ist jetzt kein Kraut, das heimisch ist, obwohl wir aber immer versuchen, Produkte aus Österreich zu verwenden. Das geht bei Zitronengras nicht."Thymian ist ein beliebtes traditionelles Mittel gegen Husten. Das Kraut wirkt krampflösend auf die Bronchien, auswurffördernd und entzündungshemmend."Das Kraut soll gegen Husten und auf die Bronchien wirken."