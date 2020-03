Diese zehn Racker retten eine ganze Hunderasse

In Großbritannien werden klassische Familienhunde wie der Labrador immer beliebter. Historische Hunderassen wie Irish Red and White Setter hingegen sterben langsam aus – doch es gibt Hoffnung.

Irish Red and White Setter sterben langsam aus, denn andere Rassen liegen im Trend: Selbst in ihrer Heimat Großbritannien, wo sie historisch zu den beliebtesten Hunden gehörten, wurden im Vorjahr nur 39 Welpen registriert – aber 35.346 Labrador-Babys.Doch von einer der letzten Züchterinnen kommt jetzt eine Jubelmeldung: Ve Callaghan aus Melton Mowbray freut sich über einen Wurf von zehn Welpen, also einem Viertel des landesweiten Nachwuchses 2019. Die Züchterin hat offenbar ein besonderes Händchen, denn sie hat es außerdem geschafft, dass sich alle zehn ruhig für ein Foto hinsetzen.