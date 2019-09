Diesel-Betrug brachte Ex-VW-Chef Millionen

Der ehemalige VW-Boss Martin Winterkorn soll am Abgasbetrug 10,96 Millionen Euro netto an Bonuszahlungen verdient haben.

Schadenersatz für Opfer?

So steht es laut deutscher "Bild"-Zeitung in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die will ja Winterkorn und vier weiteren Beschuldigten unter anderem wegen Betrugs den Prozess machen.Insgesamt hätten sich, so der Vorwurf, die fünf Manager um Boni in Höhe von 18 Millionen bereichert – Prozessstart offen, es gilt die Unschuldsvermutung.Bereits ab heute geht es vor dem Oberlandesgericht Braunschweig um die grundsätzliche Frage, ob Opfern des Diesel-Betrugs Schadenersatz zusteht. Der Musterfeststellungsklage haben sich fast 470.000 Betroffene angeschlossen.