Mann (28) hatte bei Unfall 1.000 Schutzengel

Ein 28-Jähriger war Sonntag mit dem Pkw unterwegs, kam mit dem Fahrzeug von der Straße ab und rutschte 15 Meter über eine Böschung. Bäume verhinderten, dass das Auto in einen See stürzte.

Lenker konnte sich selbst befreien, blieb unverletzt

Sonntagnachmittag war ein 28-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit dem Firmen-Pkw unterwegs. Der Mann fuhr auf der L547 im Bereich Steingraben in Richtung Bad Goisern (Bez. Gmunden).Kurz nach dem Tunnel Hallstatt kam der Mann von der Fahrbahn ab, streifte einen abstellten Pkw und rutschte 15 Meter weit über eine Böschung in Richtung Hallstättersee.Nur Bäume konnten das Fahrzeug gerade noch davor bewahren, nicht in den See zu stürzen. Das Auto blieb zwischen den Ästen der Bäume hängen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien.Ein nachkommender Lenker aus Hallstatt bemerkte den Unfall und rief die Einsatzkräfte. Der 28-jährige Mann aus Salzburg wurde von der Rettung untersucht. Der Lenker blieb bei dem Absturz unverletzt.Die Freiwillige Feuerwehren Hallstatt und St. Agatha wurden zum Einsatz gerufen. Diese konnten den Wagen mit dem Kran wieder auf die Fahrbahn zurück heben. Es entstand leichter Sachschaden.