i Camping in freier Natur pixabay.com Camping-Innovation Dieser Lift macht die Dachzelt-Montage kinderleicht Ein deutsches Startup entwickelte einen Dachzeltlift. Damit soll die Montage schwerer Campingzelte am Auto künftig im Alleingang klappen. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer mit dem Dachzelt reist, kennt das Problem: Die schweren Konstruktionen wiegen oft zwischen 40 und 80 Kilogramm. Für die Montage auf dem Autodach braucht man meist mehrere Helfer oder eine Deckenhalterung in der Garage.

Das norddeutsche Startup Roof Space will das ändern. Auf dem Caravan Salon 2026 präsentierte das Unternehmen seinen neuen Dachzeltlift, der die Montage im Alleingang ermöglichen soll.

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So funktioniert der Dachzeltlift

Mit einer Kurbel lässt sich das Dachzelt auf die richtige Höhe bringen, heißt es auf chip.de. Der Lift trägt Zelte bis zu 100 Kilogramm und funktioniert bei Fahrzeugen bis 230 Zentimeter Höhe. Dank der montierten Räder ist der 59 Kilogramm schwere Lift flexibel bewegbar.

Der Clou: Eingeklappt misst das Gerät nur 55 Zentimeter in der Breite und dient gleichzeitig als Lagerplatz für das Dachzelt, wenn es gerade nicht im Einsatz ist. So findet das gesamte Setup in jeder Garage Platz.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Dachzeltlift kann bereits online vorbestellt werden und kostet knapp unter 1.000 Euro. Die Auslieferung soll im Frühjahr starten. Für Camper, die ihr Dachzelt regelmäßig an- und abmontieren, könnte sich die Investition lohnen.