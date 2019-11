Dieser Mann ist nun reicher als Jeff Bezos

Bill Gates führt erneut das Forbes-Ranking der reichsten Männer der Welt an.

Seit zwei Jahren hat es niemand geschafft, den ambitionierten Unternehmer Jeff Bezos vom Thron zu stoßen. Nun hat ihn Microsoft-Gründer Bill Gates wieder überholt. Er ist wieder der reichste Mann der Welt.Grund dafür sind die Folgen des Aktienmarkts. Die Microsoft-Aktien stiegen um vier Prozent, während die von Amazon einen Wertverlust von zwei Prozent hinnehmen mussten. Letztes Jahr sah es noch etwas anders aus. Bezos Vermögen betrug vor der Scheidung 166 Milliarden Dollar.Jeff Bezos Vermögen verläuft sich nach Schätzung von Bloombergs Billionaires Index auf 100 Milliarden Dollar.Bill Gates hat momentan geschätzte 110 Milliarden Dollar. Bezos Vermögen steigt in einer Minute um 28.000 Dollar an. Er wird den Verlust des 1. Platzes vermutlich verkraften können.Bill Gates war bereits 23 Jahre lang der reichste Mann der USA und 18 Jahre lang der reichste Mann der Welt. Gates hat noch ein Rennen gewonnen. Gerade wurde ein 10-Milliarden-Deal mit dem Pentagon ausgeschrieben, der an Microsoft ging, nicht an Amazon. Bill Gates Vermögen hängt aufgrund seiner Anlagestrategie inzwischen weniger von den Microsoft-Aktien abDie Top-Listen dominieren großteils IT-Größen. Großinvestor Warren Buffett ist auf Platz 4 mit 83 Milliarden Dollar, Mark Zuckerberg mit etwa 69 Milliarden Dollar auf Platz 6.Die reichste Frau der Welt im Forbes-Ranking ist übrigens die L'Orèal-Erbin Francoise Bettencourt Meyers.Neben dem Online-Riesen Amazon besitzt Jeff Bezos das größte Haus in Washingten, das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, einen Jet, viele Investitionen und Immobilien, eine 10.000 Jahre alte Uhr. Eines der skurrilsten Dinge in seiner Sammlung ist wohl ein Stück der Stadt Seattle.