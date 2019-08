Vor 54 ' Dieser Mann wird wegen Körperverletzung gesucht

Weil sich kein Ermittlungserfolg einstellte, veröffentlichte die Polizei nun Fotos eines Mannes, dem eine schwere Körperverletzung zur Last gelegt wird.

Am 30. Juni kam es in Graz zu einer schweren Körperverletzung. Ein 40-Jähriger wollte in den Morgenstunden ein Lokal über den Stiegenaufgang verlassen, als ihn ein Fremder unerwartet attackierte.



Ohne ersichtlichen Grund trat der Täter dem Opfer ins Gesicht. Es erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Nachdem der Täter bis dato nicht ausgeforscht werden konnte, ordnete die Grazer Staatsanwaltschaft an die Veröffentlichung von Fotos des Tatverdächtigen an.



Hinweise zur Identität des Verdächtigen sind erbeten an die Polizeiinspektion Graz-Liebenau, 059133/6588 (mr)