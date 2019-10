Dieser Motorradfahrer schrammt am Tod vorbei

In England wurde ein Motorradfahrer fast von einem Schnellzug erfasst. Das Beinahe-Unglück hat eine Überwachungskamera auf Video festgehalten.

Der Motorradfahrer wollte gerade an einem Bahnübergang im englischen Shornemead, etwa 30 Kilometer östlich von London, unrechtmäßig die Gleise überqueren.In diesem Moment raste allerdings ein Highspeed-Zug an ihm vorbei und hätte den Biker fast überrollt. In letzter Sekunde kann sich der Mann aber noch in Sicherheit bringen.Eine Überwachungskamera hielt das beinahe Unglück auf Video fest, es wurde anschließend von Network Rail im Internet veröffentlicht.Laut dem Bahnunternehmen handelt es sich hier um eine vielbefahrene Strecke. Mehr als 120 Züge fahren hier jeden Tag hindurch, teilweise mit bis zu 112 km/h.Network Rail will mit dem Video nun andere Personen davor warnen, die Gleise illegal zu überqueren."Es ist eine Erinnerung daran, die Gefahren der Ablenkung beim Überqueren der Schienen nicht zu unterschätzen", erklärt der Koordinator für Bahnübergänge Vincent van der Hoeven.