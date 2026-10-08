StartseiteLifeTechnik
Meeresquallen unter Wasser
Meeresquallen unter Wasser
pixabay.com
Technik nach Naturvorbild

Dieser Roboter schwimmt wie ein Meerestier

Ein weicher Unterwasserroboter kann mit nur zwei Antrieben in alle Richtungen schwimmen. Das Vorbild aus der Natur: Federsterne.
Technik Heute
Von Technik Heute
08.10.2026, 20:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Unterwasserroboter muss mehr können als nur geradeaus schwimmen. Er soll abtauchen, aufsteigen, sich drehen und ein Ziel präzise ansteuern können. Normalerweise braucht es dafür viele separate Antriebe - das macht die Technik kompliziert und teuer.

Jetzt zeigt ein neuer weicher Roboter, dass es auch anders geht. Mit nur zwei Antrieben und vier beweglichen Flügeln beherrscht er alle wichtigen Bewegungen unter Wasser.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Laut Forschung und Wissen dienen Federsterne als biologisches Vorbild. Diese wirbellosen Meerestiere können ihre beweglichen Arme koordiniert einsetzen. Der Roboter übernimmt dieses Prinzip und nutzt sogenannte mechanische Intelligenz - seine Konstruktion selbst ermöglicht komplexe Bewegungsabläufe.

Elastische Flügel statt vieler Motoren

Der Trick: Elastische Flügel speichern Energie durch Verformung und geben sie wieder ab. Ein Flügel muss nicht für jeden Abschnitt seiner Bewegung einen neuen Steuerbefehl erhalten. Seine Form und Spannung führen ihn von selbst in die Ausgangslage zurück.

Auch interessant

Mücken-Terminator: KI-Laser jagt Stechmücken
Drohne fliegt mit Katzen-Trick durch Dunkelheit
Biotinte: Organe bald aus dem 3D-Drucker?

Das Wasser wirkt dabei auf die Bewegung zurück, und der Roboter nutzt diese Wechselwirkung aktiv aus. Im Labor wurde bereits gezeigt, dass sich der Roboter mit einer Kamera für Erkundungen einsetzen lässt und sogar Gegenstände anheben kann.

Noch nicht ganz autonom

Eine vollständig kabellose Version ist laut den Forschern das nächste Ziel. Dann würde der Roboter auch Energieversorgung, Steuerung und Sensoren an Bord haben. Das Konzept könnte eine Alternative zu immer mehr Einzelantrieben werden - und zu einer vielseitigen Plattform für Unterwasseraufgaben.

tec,08.10.2026, 20:07
Mehr zum Thema
RoboterTechnologieTechnikMeer
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote