Dieser Roboter will an dein Geld …

Erstmals vorgestellt wurde "Pepper" im April diesen Jahres. Anfang nächsten Jahres wird der Roboter dann im neuen Raiffeisen-Flagshipstore in der Linzer Landstraße stehen, dort Kunden begrüßen und auch beraten.Damit sich die Kunden schon mal ein bisserl an den Künstliche-Intelligenz-Berater gewöhnen können, hat die RLB OÖ um Generaldirektor Heinrich Schaller ein YouTube-Video gemacht, in dem "Pepper" zum Weltspartag (am 31. Oktober) einlädt.Und bei einem Filialbesuch kann man sich dann auch Tipps holen, wie man sein Geld gewinnbringend anlegt.