Dieser Sonnenuntergang bezauberte die Wiener

So ging die Sonne am Freitag über Wien unter.

Am Freitagabend bot sich uns ein buntes Spektakel am Himmel. Unzählige Wiener staunten über den wunderschönen Sonnenuntergang.

In den frühen Abendstunden des Freitag bot sich über Wien und Umgebung ein atemberaubendes Spektakel am Himmel. Die Sonne bescherte uns bei ihrem Untergang bunte Farbenspiele. Mit solchen Ausblicken kann man durchaus in das wohlverdiente Wochenende starten.