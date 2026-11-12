i Kind in bunter Regenjacke erforscht Herbstwald pixabay.com Outdoor-Profis wissen es Dieser Trockner-Trick macht Regenjacken fit Das Novemberwetter schlägt zu. Mit einem simplen Trick bleibt deine Regenjacke wasserabweisend - das Geheimnis liegt im Trockner. Von Technik Heute 12.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele schrecken davor zurück, ihre Regenjacke in der Waschmaschine zu reinigen oder gar im Trockner zu behandeln. Dabei kann eine sanfte Trocknung das Material sogar besser auf nasses Wetter vorbereiten.

Der Grund: Die Wärme im Trockner frischt die sogenannte DWR-Imprägnierung auf. DWR steht für "durable water repellent", also dauerhaft wasserabweisend. Diese Imprägnierung sorgt dafür, dass Regenwasser an der Jacke abperlt, statt sie zu durchnässen.

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Nach Angaben von CHIP empfehlen Outdoor-Profis, die Regenjacke bei etwa 60 Grad im Schongang für rund 30 Minuten in den Trockner zu geben. Die Wärme reaktiviert die wasserabweisende Beschichtung.

Simpler Selbsttest zeigt, ob die Imprägnierung noch wirkt

Ob deine Jacke eine Auffrischung braucht, lässt sich leicht testen: Tropfe etwas Wasser auf den Stoff. Perlt es ab, ist alles in Ordnung. Bleiben jedoch Lachen oder dunkle Flecken zurück, ist die Schicht geschwächt.

Wichtig: Die innere Membran bleibt auch bei geschwächter DWR-Schicht wasserdicht. Allerdings kann sie dann Feuchtigkeit nicht mehr gut nach außen abgeben. Die Folge: Die Jacke fühlt sich nass an, obwohl sie eigentlich dicht ist.

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Wenn der Trockner nicht mehr hilft

Nässt die Regenjacke trotz Trockner-Behandlung durch, reicht eine bloße Auffrischung nicht mehr aus. In diesem Fall muss die Imprägnierung mit speziellen Sprays vollständig erneuert werden.