i Thermostat ausschalten spart Heizkosten pixabay.com Einfacher Spar-Trick Dieser Ventilator-Trick spart 22 % Heizkosten Mit einem einfachen Trick lassen sich die Heizkosten deutlich senken. Der Eigenverbrauch der Geräte liegt bei unter 32 Cent - pro Jahr. Von Technik Heute 09.11.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei den Heizkosten sparen will, hat viele Möglichkeiten. Neben der bekannten Nachtabsenkung und dem regelmäßigen Entlüften der Heizkörper gibt es eine wenig bekannte Methode, die bis zu 22 Prozent Energieeinsparung bringen soll: sogenannte Heizkörperventilatoren.

Dabei handelt es sich um kleine Leisten mit mehreren Lüftern, die am Heizkörper angebracht werden. Sie verteilen die warme Luft besser im Raum und ermöglichen so, dass das Thermostat ohne Komfortverlust um ein bis zwei Grad heruntergeregelt werden kann.

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Laut inside-digital.de soll sich dadurch auch die Temperatur des Zentralheizkessels auf 60 Grad reduzieren lassen, ohne dass die Wärme im Raum merklich nachlässt. Daraus ergibt sich dann die mögliche Ersparnis.

Nur 32 Cent Stromkosten pro Jahr

Der Eigenverbrauch der kleinen Ventilatoren ist dabei vernachlässigbar gering. Er liegt bei weniger als 32 Cent - wohlgemerkt pro Jahr. Auch die Lautstärke ist kein Problem: Die Geräte erzeugen weniger als 20 Dezibel und sind damit etwa so laut wie das Ticken einer Uhr.

Die 22 Prozent sind nicht garantiert

Bei den 22 Prozent Ersparnis sollte man allerdings vorsichtig sein. Dieser Wert stammt aus einer Studie, die vom Hersteller in Auftrag gegeben wurde und somit nicht vollständig unabhängig ist. Die tatsächliche Ersparnis hängt stark vom verwendeten Heizkörpertyp, der Raumgröße und der Wärmedämmung ab.

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Selbst wenn die Einsparung in der Praxis nur bei zehn Prozent liegen würde, könnte sich die Anschaffung langfristig lohnen. Die Geräte verstärken die natürliche Luftzirkulation und können so dazu beitragen, dass sich Räume schneller und gleichmäßiger erwärmen.