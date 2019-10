Dieser VW Golf sammelt in Wien täglich Strafzettel

Ein schwarzer VW Golf mit Badener Kennzeichen steht seit mehreren Tagen in einer Kurzparkzone in Wien-Liesing. Das belegen unter anderem die Strafzettel.

Wer nicht schaut, der muss bezahlen – zumindest wenn es um Kurzparkzonen geht. Ein Lenker aus Baden stellte letzte Woche seinen schwarzen VW Golf in Wien-Liesing ab. Da es dort keine flächendeckende Kurzparkzone gibt, nahm er wohl an, er könne in der Wallackgasse sein Auto einfach abstellen. Doch dabei übersah er offenbar eine Kurzparkzone.Seitdem haben die Wiener Parksheriffs bereits fünf Strafzettel hinter die Wischerblätter geklemmt. Bleibt zu hoffen, dass der Lenker bald sein Auto abholen wird, auch wenn das Wiedersehen mit seinem VW zur bösen Überraschung wird.