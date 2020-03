Dieses Insekt heißt wie eine Oscar-Gewinnerin

Wenn Lady Gaga ein Insekt wäre, dann wäre sie eine Buckelzirpe - ist sich zumindest ein Insektenforscher aus Illinois (USA) sicher.

Schrill wie Lady Gaga

40 Millionen Jahre alt

"Sie haben diese verrückten Hörner, sie haben diesen verrücktenSinn für Mode", sagte Insektenforscher Brendan Morris von der US-Universität in Illinois über den Käfer - der auch eine neue Gattung von Buckelzirpen darstellt. "Er ist anders als alles, was ich jemals zuvor gesehen habe."Um auf die wenig bekannten Insekten aufmerksam zu machen, taufte Morris zu Ehren der schrillen Singer-Songwriterin und Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (33, "Shallow") eine neu entdeckte Art kurzerhandAls Teil der Familie der Membracidae sind Buckelzirpen oder Buckelzikaden die "verrücktesten und erstaunlichsten Käfer, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben", so Morris, der in Illinois Entomologie studiert.Sie haben bizarre, aber auffällige Klumpen und Beulen, saugen an Pflanzensäften, singen durch vibrierende Stängel miteinander und sind eine wichtige Nahrungsquelle für andere Waldtiere."Es macht mich wahnsinnig, dass diese Gattung, die ungefähr 40 Millionen Jahre alt ist, so viel Formvielfalt zeigt - eine Vielfalt, die wir in sonst keiner anderen Insektenfamilie sehen", zeigt sich Morris begeistert. Ob Lady Gaga die selbe Begeisterung für ihre - jetzt - Namensvetterin zeigt, ist noch nicht bekannt.