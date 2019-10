Dieses Hightech-Klo kann Krebs erkennen

Das Klo aus China untersucht Exkremente und Urin automatisch und warnt vor Herzkrankheiten oder Krebs.

Warnt vor Krankheiten

Smarte Spiegel und Klobrillen

Das chinesische Start-up Geometry Healthtech will Toilettensysteme mit Künstlicher Intelligenz revolutionieren, die letzten Geheimnisse werden aufgedeckt. Der große Wurf soll diesmal eine hochtechnologisierte Klomuschel sein, die in Echtzeit menschliche Exkremente auf ihre Zusammensetzung hin analysiert und die Daten via App direkt auf das Smartphone des Users überträgt. Laut dem Pekinger Unternehmen ist ein Verkaufsstart noch in diesem Jahr geplant. Preise wurden nicht genannt.In die smarte Toilette wurden spezielle Sensoren integriert, die Exkremente und Urin untersuchen können. Die Zusammensetzung der menschlichen Hinterlassenschaften wird automatisch analysiert, dem Nutzer werden Daten über seinen Gesundheitszustand übermittelt. Laut Geometry Healthtech kann das Klo Herzkrankheiten entdecken und durch Urin-Tests Hinweise auf Krebs oder Zuckerkrankheit geben.„Die smarte Toilette lässt sich zuhause nutzen. Sie ist sehr leicht anzuwenden", schwärmt Geometry-Healthtech-Gründer und CEO Chen Liang Cheng über sein vollautomatisiertes Hightech-Häusl. Die Technologie greife nicht wie die meisten anderen Wearables in das Leben der User ein und verändere trotzdem deren Lebensgewohnheiten. Völlig neu ist die Idee jedoch nicht.Neben Geometry Healthtech will auch der US-Hersteller Kohler das Bad der Zukunft digital gestalten. Im Rahmen der Consumer-Messe CES hat das Unternehmen einen smarten Badezimmer-Spiegel mit Alexa-Sprachsteuerung vorgestellt, die in das Glas integriert ist. Und auch Google-Mutter Alphabet hat bereits 2015 ein Patent für eine Ultraschall-Badewanne sowie eine Klobrille mit Sensoren eingereicht, die den Blutdruck misst und vor Verkalkung der Blutgefäße warnt. Auch Sony arbeitet an einem Klo mit Wlan-Anbindung, dass Exkremente untersucht.