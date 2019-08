Dieses kleine Auto parkt in Linz mitten am Radweg

Frecher geht immer! Das zeigt in Linz ein Lenker eines gelben Kleinwagens. Der parkte einfach mitten auf einem Radweg.

Autofahrer und Radfahrer – das ist im Straßenverkehr eine mehr als explosive Mischung. Und das beweisen auch immer wieder Fotos aus dem Straßenverkehr.Etwa jener Lenker eines gelben Fiat, der einfach auf dem Radweg in der Rudolfstraße (bevor man zum Neuen Rathaus kommt) parkt. Dabei sollte es gar nicht so schwierig sein.Denn immerhin ist auf dem Radweg ein großer Radfahrer aufgemalt. Baulich abgetrennt ist der Weg auch. Also eigentlich nicht so schwierig.Schwierig war hingegen die Situation für die Radfahrer, die auf den Gehweg ausweichen mussten.Und eigentlich sollten Autofahrer die Grundregeln im Straßenverkehr kennen, denn auch sie müssen eine gültige Lenkerberechtigung haben.(gs)