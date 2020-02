"Wir wohnen im Container – auf 15 Quadratmetern"

Rebecca und Christoph Krug aus Reichraming (Bez. Steyr-Land) wohnen auf 15 Quadratmetern in ihrem "Tiny House". Wie es sich dort lebt, lest ihr hier.

Holzfassade, Fenster mit roten Rahmen und eine Eingangstür. Auf bloß 15 Quadratmetern lebt das Ehepaar Rebecca (26) und Christoph (32) Krug aus Reichraming (Bez. Steyr-Land) in ihrem "Tiny House".Gebaut wurde es auf einem Anhänger auf sieben Metern Länge und vier Metern Höhe. Den Rohbau und die Inneneinrichtung geplant hat die gelernte Physiklaborantin, umgesetzt hat sie das Ganze dann mit ihrem Mann Christoph– ein gelernter Tischler.Die beiden Camping-Fans lieben das "minimalistische, nachhaltige und ökologische Leben" wie sie selbst sagen. Das bedeutet aber nicht, dass das Container-Haus deshalb nicht nach den neuesten technischen Standards gebaut und eingerichtet sein kann. Ganz im Gegenteil. Der Holz-Container spielt alle Stückerl.So kann im Winter zum Beispiel mit einem Holz-Pellet-Kaminofen geheizt werden. In der Küche wird auf einer Ceran-Kochplatte und in einem Kombidampfgarer gekocht. Gekuschelt wird im Schlafloft (über der Küche) mit extra großer Matratze (1,80 x 2 Meter) und auf der gemütlichen Couch (1,20 x 2 Meter). WLAN, USB-Steckdosen und eine Dusche gibt's natürlich auch.Einzig weniger glamourös: die Trocken-Trenntoilette. Wie die funktioniert, erklärt Rebecca in diesem Youtube-Video:Noch leben die beiden mit Hund Johnny im Mini-Haus. Bald wird sich das aber schon ändern, denn für Mitte Juni erwartet das Ehepaar Nachwuchs, wie Rebecca Krug im Gespräch mitverrät. Und jetzt? Wird die Jungfamilie trotzdem weiter im Container wohnen?"Ja, sagt die Bald-Mama. Gewickelt werden kann ja mit Unterlage auch ganz leicht am Boden." Außerdem gibt es ja auch für Kids ein eigenes Schlafloft.Übrigens: wer jetzt Lust gekriegt hat, das Leben im Container-Haus auszuprobieren, der kann noch bis Ende Februar 2020 in Reichraming Probewohnen . Eine Nacht für zwei Personen gibt's ab 119 Euro (exklusive Ortstaxe 2 Euro). Die Preise findet ihr >>hier.Das Paar schläft während dieser Zeit im Haus der Eltern von Christoph. Dort steht am Baugrund auch der Container.