Dieses Spielzeug kann für Kinder gefährlich sein

Die Firma "Vedes" ruft ein Holzspielzeug vorsorglich zurück, weil Einzelteile sich lösen und von Kindern verschluckt werden könnten.

Insgesamt wurden ca. 790 Stück seit Jänner 2019 über den Vedes Großhandel vertrieben und in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie vereinzelt in Italien, Niederlande, Luxemburg und Griechenland verkauft.Bei dem Produkt handelt es sich um einen Sortier-Nachziehwagen der Handelsmarke SpielMaus Holz. Da sich die verschluckbaren Einzelteile lösen könnten, stellt es ein Erstickungsrisiko für Kleinkinder dar."Derzeit gibt es keinerlei Meldungen über Verletzungen, die durch das Produkt hervorgerufen wurden. Wir möchten dennoch kein Risiko eingehen und rufen das Produkt vorsorglich zurück", so die Firma in einer Aussendung.Personen, die im Besitz des Produktes sind, können es kostenfrei im Geschäft zurückgeben. Der Einkaufspreis wird erstattet. Mehr Infos dazu gibt es hier (str)