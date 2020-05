Digitalisierungs-Offensive für kleinere Unternehmen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) informierte über Neuigkeiten zum Thema "Digitalisierungsinitiativen für KMU".

Im Bereich der Digitalisierung soll sich für kleinere und mittlere Unternehmen etwas ändern. Derzeit befinde sich Österreich auf einem "Hochgeschwindigkeitszug", was die Digitalisierung betrifft, so Schramböck am Mittwoch. Von diesem dürfe man jetzt nicht abspringen.Aus diesem Grund startet die Wirtschaftsministerin eine Digitalisierungs-Offensive für Klein- und Mittelbetriebe. Dafür werden acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt.Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Digitalisierung wichtig ist, um eine Gesellschaft vor allem im Wirtschaftsbereich krisensicher zu machen. Dabei fiel auf, dass Aufholbedarf herrsche. Drei Maßnahmen sollen nun helfen, um die Kompetenzen aufzubauen: Digitale Bootcamps, in denen schnell und intensiv ausgebildet wird. Weiters soll gemeinsam mit der Wissenschaft ein Qualifizierungsnetz aufgebaut werden. Und zu guter Letzt sollen vor allem Frauen in diesen Bereichen gefördert werden.