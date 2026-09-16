Dino-Sensation: 25-Meter-Riese in Europa

Wissenschaftler haben in Spanien einen spektakulären Fund gemacht. In der Provinz Teruel wurden Überreste eines Diplodocus entdeckt - und zwar zum allerersten Mal in Europa.
Der Fund umfasst 14 Schwanzwirbel sowie mehrere sogenannte Sparrknochen von der Unterseite der Schwanzwirbelsäule. Das Tier war vermutlich etwa 25 Meter lang.
Im Jura-Zeitalter, als die Kontinente noch anders zueinander lagen als heute, könnten die Tiere über eine Landbrücke nach Europa gelangt sein, wie es beim Spiegel heißt. Die Studie wurde im Fachjournal "Journal of Vertebrate Paleontology" veröffentlicht.
Diplodocus gehört zu den bekanntesten Sauropoden und lebte vor etwa 155 bis 143 Millionen Jahren. Bislang galt es als sicher, dass diese Langhalssaurier ausschließlich in Nordamerika lebten.
Nach Einschätzung des Forscherteams um Sergio Sanchez-Fenollosa könnte der spanische Fund zu einer bislang unbekannten Schwesterart des nordamerikanischen Diplodocus hallorum gehören.
In Teruel sind bereits Überreste verschiedener anderer Dinosaurier wie Stegosaurier und Raubsaurier bekannt. Die neue Entdeckung hilft dabei, die Sauropoden-Vielfalt des europäischen Jura besser zu verstehen.