i Spektakulärer Fossilienfund in Spanien pixabay.com Historische Entdeckung Dino-Sensation: 25-Meter-Riese in Europa Spanische Forscher haben erstmals Fossilien eines Diplodocus in Europa gefunden. Der Langhalssaurier war etwa 25 Meter lang. Von Technik Heute 16.09.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wissenschaftler haben in Spanien einen spektakulären Fund gemacht. In der Provinz Teruel wurden Überreste eines Diplodocus entdeckt - und zwar zum allerersten Mal in Europa.

Der Fund umfasst 14 Schwanzwirbel sowie mehrere sogenannte Sparrknochen von der Unterseite der Schwanzwirbelsäule. Das Tier war vermutlich etwa 25 Meter lang.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Jura-Zeitalter, als die Kontinente noch anders zueinander lagen als heute, könnten die Tiere über eine Landbrücke nach Europa gelangt sein, wie es beim Spiegel heißt. Die Studie wurde im Fachjournal "Journal of Vertebrate Paleontology" veröffentlicht.

Erster Diplodocus außerhalb Nordamerikas

Diplodocus gehört zu den bekanntesten Sauropoden und lebte vor etwa 155 bis 143 Millionen Jahren. Bislang galt es als sicher, dass diese Langhalssaurier ausschließlich in Nordamerika lebten.

Nach Einschätzung des Forscherteams um Sergio Sanchez-Fenollosa könnte der spanische Fund zu einer bislang unbekannten Schwesterart des nordamerikanischen Diplodocus hallorum gehören.

Die Bilder des Tages i ?

In Teruel sind bereits Überreste verschiedener anderer Dinosaurier wie Stegosaurier und Raubsaurier bekannt. Die neue Entdeckung hilft dabei, die Sauropoden-Vielfalt des europäischen Jura besser zu verstehen.