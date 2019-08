Diskonter verkauft schon jetzt Weihnachtsdeko

30 Grad, strahlende Sonne in weiten Teilen des Landes und dennoch: Das Weihnachtsgeschäft hat in Niederösterreich schon begonnen.

Das kam für Leserreporterin Vanessa Kossits heute doch etwas überraschend: Bei 30 Grad und perfektem Badewetter besuchte sie am Montag die Filiale eines Textil-Diskonters in Traiskirchen (Bez. Baden) und stand dort plötzlich vor jeder Menge Weihnachtsdekoration.



Und tatsächlich: Die Kette begann schon landesweit damit, das Weihnachtssortiment in die Regale zu schlichten. Neben Kerzen, Engerl, Schmuck und vielem mehr, gab es beim "Heute"-Lokalaugenschein am Montag zu Mittag in einer St. Pöltner Filiale sogar schon Christbäumchen zu kaufen.



Dass das Weihnachtsgeschäft früh beginnt, ist nichts ungewöhnliches. Schließlich ist Weihnachten in gerade einmal vier Monaten schon wieder vorbei, etwas irritierend wirkt der Verkaufsstart im Sommer für viele dennoch. (min)