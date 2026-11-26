i Disney TV APA-Images / dpa / Felix Hörhager Radikaler Umbau ab Dezember Disney setzt auf Erwachsene – jetzt ändert sich alles Ab dem 1. Dezember wird aus dem Disney Channel Disney TV. Das Kinderprogramm wird drastisch reduziert - schon am Nachmittag laufen Serien ab 12. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien war der Disney Channel bisher ein verlässlicher Hafen: Kinderserien wie Bluey am Morgen, später Klassiker wie Mulan oder Arielle. Doch damit ist bald Schluss.

Ab dem 1. Dezember stellt der Sender sein Programm radikal um. Bereits um 17.05 Uhr zeigt Disney TV die Serie Seattle Firefighters mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren. Um 18.50 Uhr folgt Scrubs, und am Abend gibt es Filme wie Guardians of the Galaxy Vol. 2 - ebenfalls ab 12.

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Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, setzt Disney einen klaren Fokus auf erwachsene Zuschauer. Am 2. Dezember startet etwa die Crime-Serie Tracker mit US-Star Justin Hartley zur Primetime.

Kritik von Medienpädagogin

"Man kann Kinder sehr schnell emotional überfordern. Krimis oder Action können traumatische TV-Erlebnisse bedeuten", warnt Medienpädagogin Maya Götz. Blut oder tote Menschen könnten einen "Schockeffekt" haben.

Disney-Chefin Eun-Kyung Park verteidigt die Entscheidung: Es handle sich um eine "Weiterentwicklung, kein Abschied". Kids und Family blieben fester Bestandteil - nur eben mit mehr Bandbreite für Erwachsene.

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Werbung als Grund?

Hinter dem Umbau steckt wohl auch wirtschaftliches Kalkül. Mit einem breiteren Programm werde Disney TV für mehr Branchen und Produktkategorien interessant, erklärt Park. Kindersichere Sendezeiten gibt es künftig nur noch am frühen Morgen und am Nachmittag.