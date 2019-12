Disney zeigt neuen Trailer von 'Mulan'-Realverfilmung

Am 26. März 2020 startet die Neuverfilmung des fernöstlichen Disneymärchens in den heimischen Kinos.

Jetzt hat man den brandneuen Trailer veröffentlicht. Darin sieht man erste Bewegtbilder der durch den Trickfilm von 1998 bereits bekannten Geschichte.Die junge Mulan fühlt sich in der durch die Gesellschaft vorgegebenen Rolle als Tochter nicht wirklich wohl. Als der Kaiser Soldaten einberuft, um eine Armee gegen eine fremde Bedrohung zusammenzustellen, gibt sie sich als junger Mann aus und zieht an Stelle ihres kranken Vaters in den Krieg. Auf dem Weg zur gefeierten Kriegerin muss Mulan viele Abenteuer und Prüfungen bestehen.Regisseurin Niki Caro ("Whale Rider") setzt den klassischen Disney-Stoff neu um. Mit Yifei Liu (Mulan), Donnie Yen (Kommandant Tung), Jason Scott Lee (Böri Khan), Gong Li (Xianniang) und Jet Li (Kaiser) steht ihr dabei ein hochcharätiger Cast zur Verfügung.Der Film feiert am 26. März 2020 Österreichpremiere.