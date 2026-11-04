i Sabine Hertel Schlagerstar am Tiefpunkt Ohne Dach über dem Kopf! DJ Ötzi packt aus Mit Anfang 20 stand DJ Ötzi ohne festen Wohnsitz da. Jetzt blickt er auf die schwere Zeit zurück – und will heute anderen helfen. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er gehört zu den bekanntesten Stars der Schlagerszene: DJ Ötzi (55). Doch der Weg an die Spitze war für den gebürtigen Tiroler alles andere als einfach. In einem Interview blickt er auf eine besonders dunkle Zeit in seinem Leben zurück.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle heißt, stand mit Anfang 20 zeitweise ohne festen Wohnsitz da. Damals habe er sich nur darauf konzentrieren können, irgendwie durch den Alltag zu kommen. Schon seine Kindheit war von Unsicherheit geprägt: Seine Mutter gab ihn nach der Geburt zu Pflegeeltern.

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"Als Kind habe ich mich oft gefragt, wo ich eigentlich dazugehöre. Später, als ich obdachlos war, ging es darum, den nächsten Tag zu schaffen", erinnert er sich im Gespräch mit dem Tiroler Sonntag, wie promiflash.de meldet. Diese Erfahrungen begleiten ihn bis heute.

Schlagerstar hilft heute anderen

Wie wichtig Hilfe und Rückhalt in schwierigen Situationen sein können, hat DJ Ötzi selbst erfahren. Heute möchte er etwas zurückgeben und unterstützt verschiedene soziale Projekte – darunter die Wärmestube Salzburg und die Organisation Wings for Life.

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"Wenn ich mit meiner Bekanntheit auf wichtige Anliegen aufmerksam machen und Menschen unterstützen kann, mache ich das von Herzen gerne", so der Sänger. Sich selbst bezeichnet er als "Mann für Amore", der anderen eine Freude bereiten möchte.