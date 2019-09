DJ Tiësto schickt seine Verlobte in die Wüste

Der Star-DJ heiratete seine Model-Freundin Annika Backes in einem futuristischen Ressort in der Einöde von Utah.

2015 lernten sich Tijs Michiel Verwest, besser bekannt als DJ Tiësto, und das Model Annika Backes in New York kennen. 2018 machte der Niederländer seiner Freundin einen Heiratsantrag auf den Malediven. Nun schlossen sie in der Wüste von Utah den Bund fürs Leben.Als Ort der Trauung wählten sie ein Ressort im futuristischen Endzeit-Look, mitten im Nirgendwo, umgeben von Sand und Felsen. Nach dem Gelübde wurde die Location in einen Nachtclub verwandelt. Laut "Daily Mail" stand DJ Coleman an den Turntables und legte unter anderem den Song "A Million Years" auf, den Tiësto extra für seine Braut produziert hatte.Zur Hochzeit waren 80 Gäste geladen. Tiësto trug einen Anzug von Tom Ford, Annika Backes ein Kleid von Oscar de la Renta. Die Kosten des exklusiven Spektakels dürfte den Bräutigam nicht ins Schwitzen gebracht haben. In den Top 10 der am besten bezahlten DJs der Welt rangiert Tiësto auf Platz sechs.