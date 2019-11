Döbling-Mord: Model saß bei Schuss neben Opfer

Als ein Wiener Vorstadt-Fotograf mit seinem Lieblingsmodel im Hof eines Döblinger Gemeindebaus flirtete, kam es Montagnacht zur Tragödie: Alois H. soll seine Pistole gezückt und abgedrückt haben.

Mörder stellte sich

Frage nach Motiv

Die Bluttat in einem Gemeindebau in Wien-Döbling bleibt mysteriös: Wie berichtet , peitschte am Montag ein Schuss durch die Heurigengegend in den Neustifter Weinbergen. Andreas U. wurde gegen 21.30 Uhr im Hof mit einem Kopfschuss hingerichtet.Während Bezirksvorsteher Daniel Resch zum Tatort eilte, entkam der bewaffnete Schütze trotz eines Polizei-Großaufgebots. Vom Fahndungsdruck in die Enge getrieben, stellte sich der frühere Feuerwehrmann Alois H. (46) um 5.10 Uhr im Wachzimmer in der Krottenbachstraße. Dort sagte er emotionslos: "Ich bin der Mörder, den ihr sucht …"Nachdem er seine Glock auf den Tisch gelegt und sich mit einem Pflichtverteidiger beraten hatte, zeigte sich der Verdächtige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – weit weniger gesprächig. "Er verweigerte die Aussage", so Polizeisprecher Paul Eidenberger.Auch die 31-jährige Lina B. stand gestern im Fokus der Ermittlungen. Sie soll laut-Infos die Tat aus nächster Nähe mitangesehen haben; sogar neben dem späteren Opfer auf dem Gemeindebau-Bankerl gesessen sein.Bei einem Lokalaugenschein mutmaßten Nachbarn über ein mögliches Motiv. Das spätere Opfer, ein passionierter Fotograf, soll die Blondine wiederholt fotografiert haben. Ob beide Männer bei der Zweifach-Mama gerne zum Zug gekommen wären, werden nun die Ermittler klären müssen.In der Nachbarschaft herrschte gestern Entsetzen. Maria K. hörte den Schuss: "Ich dachte zuerst, die schießen eine Wildsau im Weingarten." Auch Christine B. kannte das Opfer: "Furchtbar! Sein 20-jähriger Sohn hing sehr an ihm. Und unseren Rosengarten hat er so liebevoll gepflegt."