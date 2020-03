"Goodnight with Dolly": Parton wird Märchentante

Ein ganz besonderes Betthupferl kommt dieser Tage von Country-Legende Dolly Parton: Über Live-Stream liest sie aus Kinderbüchern vor.

Dolly Parton liest Gute-Nacht-Geschichten

Die US-Musikerin Dolly Parton (74, "Jolene") hat ein großes Herz, das vor allem für die ganz Kleinen schlägt. Mit ihrer "Imagination Library"-Initiative möchte die Künstlerin nicht nur neue Freude am Lesen wecken, sondern auch sicher stellen, dass auch gesellschaftlich schwächer gestellte Kinder in den Genuss von Büchern kommen. Das Charity-Programm stellt – unabhängig vom Einkommen der Eltern – jedem interessierten Kind monatlich ein Buch kostenlos zur Verfügung, von der Geburt bis zu Schulbeginn.Im Zuge dessen hat die Sängerin die Web-Serie "Goodnight with Dolly" ins Leben gerufen und wird mittels Livestream Woche für Woche beliebte Gute-Nacht-Geschichten auf Facebook vorlesen. Den Anfang macht sie dabei mit "Die kleine blaue Lokomotive" – ein Titel, der in Zeiten von Pandemie und Quarantäne keineswegs zufällig gewählt wurde. Das Märchen erzählt von einer Dampflok, die sich nach einem Motorschaden unermüdlich über einen Berg schnauft und schließlich ihr Ziel erreicht. Wer durchhält und optimistisch bleibt, wird am Ende belohnt.Zehn Teile soll Dolly Partons Märchenstunde umfassen und bis Juni Freude in die Kinderherzen zaubern. Kleine Wermutstropfen für österreichische Kids: Alle Geschichten werden in Originalsprache vorgelesen und wegen der Zeitverschiebung wird sich das Betthupferl hierzulande nach hinten verlagern. Wer aber trotzdem nicht auf die unverkennbare Stimme der Country-Sängerin verzichten möchte, dürfte die Videos aber auch zu einem späteren Zeitpunkt abrufen können.