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In München startet ein aufsehenerregender Prozess.
In München startet ein aufsehenerregender Prozess.
Getty Images/iStockphoto
Mordprozess in München

Domina soll Stammkunden für das Erbe getötet haben

Eine 59-Jährige steht vor Gericht. Sie soll ihren langjährigen Kunden erschlagen haben – und meldete ihn danach selbst als vermisst.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 22:47
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In München hat ein aufsehenerregender Mordprozess begonnen. Auf der Anklagebank sitzt die Domina Marion W., die ihren Stammkunden getötet haben soll. Das Opfer: ein 62-jähriger Ex-Banker, der seit Jahren regelmäßig bei ihr zu Gast war.

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Die Anklage legt der 59-Jährigen zur Last, den Mann erschlagen zu haben. Besonders pikant: Nach der mutmaßlichen Tat meldete sie ihn selbst bei der Polizei als vermisst.

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Das Motiv soll Geld gewesen sein, heißt es auf n-tv.de. Die Domina hatte es offenbar auf das Millionen-Erbe ihres Kunden abgesehen.

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Ein Vermögen als Tatmotiv

Der 62-jährige Ulrich Z. verfügte über ein beträchtliches Vermögen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Marion W. ihren langjährigen Kunden kaltblütig tötete, um an sein Erbe zu gelangen.

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Der Prozess vor dem Landgericht München dürfte noch für einige Überraschungen sorgen. Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen.

red,29.09.2026, 22:47
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