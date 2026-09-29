i In München startet ein aufsehenerregender Prozess. Getty Images/iStockphoto Mordprozess in München Domina soll Stammkunden für das Erbe getötet haben Eine 59-Jährige steht vor Gericht. Sie soll ihren langjährigen Kunden erschlagen haben – und meldete ihn danach selbst als vermisst. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 22:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In München hat ein aufsehenerregender Mordprozess begonnen. Auf der Anklagebank sitzt die Domina Marion W., die ihren Stammkunden getötet haben soll. Das Opfer: ein 62-jähriger Ex-Banker, der seit Jahren regelmäßig bei ihr zu Gast war.

Die Anklage legt der 59-Jährigen zur Last, den Mann erschlagen zu haben. Besonders pikant: Nach der mutmaßlichen Tat meldete sie ihn selbst bei der Polizei als vermisst.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Motiv soll Geld gewesen sein, heißt es auf n-tv.de. Die Domina hatte es offenbar auf das Millionen-Erbe ihres Kunden abgesehen.

Ein Vermögen als Tatmotiv

Der 62-jährige Ulrich Z. verfügte über ein beträchtliches Vermögen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Marion W. ihren langjährigen Kunden kaltblütig tötete, um an sein Erbe zu gelangen.

Die Bilder des Tages i ?

Der Prozess vor dem Landgericht München dürfte noch für einige Überraschungen sorgen. Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen.