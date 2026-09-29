Domina soll Stammkunden für das Erbe getötet haben

In München hat ein aufsehenerregender Mordprozess begonnen. Auf der Anklagebank sitzt die Domina Marion W., die ihren Stammkunden getötet haben soll. Das Opfer: ein 62-jähriger Ex-Banker, der seit Jahren regelmäßig bei ihr zu Gast war.
Die Anklage legt der 59-Jährigen zur Last, den Mann erschlagen zu haben. Besonders pikant: Nach der mutmaßlichen Tat meldete sie ihn selbst bei der Polizei als vermisst.
Das Motiv soll Geld gewesen sein, heißt es auf n-tv.de. Die Domina hatte es offenbar auf das Millionen-Erbe ihres Kunden abgesehen.
Der 62-jährige Ulrich Z. verfügte über ein beträchtliches Vermögen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Marion W. ihren langjährigen Kunden kaltblütig tötete, um an sein Erbe zu gelangen.
Der Prozess vor dem Landgericht München dürfte noch für einige Überraschungen sorgen. Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen.