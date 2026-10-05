i Domina überrascht bei "First Dates" mit pikantem Halsschmuck RTL "First Dates" Fassungslose Blicke! Domina überrascht mit Halsschmuck Jey (30) trägt einen besonderen Schlüssel um den Hals - als sie dessen Bedeutung verrät, bleiben ihrem Blind Date die Worte im Hals stecken. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als die Content-Creatorin aus Düsseldorf das "First Dates"-Restaurant betritt, fällt Gastgeber Roland Trettl (55) sofort ihr Halsschmuck auf. An einer Kette baumelt ein Schlüssel - doch der öffnet keine gewöhnliche Tür.

"Nicht zu meinem Herzen", scherzt Jey zunächst. Dann lässt sie die Bombe platzen: "Das ist von meinem Sklaven, von seinem Keuschheitsgürtel. Er muss um Erlaubnis fragen, dass er ihn ausziehen darf."

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Laut tag24.de können Roland und Kellner Nick kaum glauben, was sie da hören. Ihre verdutzten Blicke sprechen Bände. Jey erklärt ganz offen: "Ich bin halt gerne dominant und so kann ich zeigen, dass er mein Sklave ist."

Blind Date reagiert unerwartet

Dann betritt Jan (31), Theatermacher aus Köln, das Restaurant. Als Jey auch ihm von ihrem BDSM-Lifestyle erzählt, bleibt ihm zunächst der Mund offen stehen. Doch dann klatscht er in die Hände und ruft laut: "Geil!"

Bei dieser Reaktion bricht das versammelte "First Dates"-Team in Gelächter aus. "Ich hab nicht direkt gedacht, boah, perfekt, aber ich habe gedacht, okay, das wird ein geiles Date", so Jan.

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Am Ende können sich die beiden tatsächlich ein zweites Date vorstellen. Die neue Folge läuft am Montag ab 18 Uhr bei VOX.