Donaufähren in NÖ starten jetzt in die Saison

Die Donaufähren in Niederösterreich starten in die neue Saison. Spitz - Arnsdorf ist nach ÖAMTC-Angaben ab Donnerstag wieder in Betrieb, die Verbindungen Klosterneuburg - Korneuburg und Weißenkirchen - St. Lorenz sind es ab Freitag.Einem Club-Sprecher zufolge erfolgt der Saisonstart verspätet, Grund sei das Coronavirus. Die Fähre Weißenkirchen - St. Lorenz verkehrt bis auf Weiteres von Donnerstag bis Sonntag.