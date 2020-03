Donauinselfest steht vor Absage

Nachdem bereits eine Vielzahl an Veranstaltungen abgesagt wurde, wackelt aufgrund der Corona-Krise auch das im Juni geplante Donauinselfest in Wien.

Das Donauinselfest wäre für 26. bis 28. Juni geplant. Am Montag werden bei einer Pressekonferenz genaue Details bekannt gegeben.Doch aufgrund der Corona-Krise steht das Freiluft-Event vor der Absage, ebenso wie das Filmfestival am Rathausplatz oder der Mai-Aufmarsch im Prater.Die Sicherheit der Bevölkerung müsse im Vordergrund stehen, betonte Bürgermeister Michael Ludwig gegenüber "ORF Wien". In den nächsten Tagen sollen weitere Infos diesbezüglich folgen.Möglich seien beispielsweise Terminverschiebungen oder die Veranstaltungen in einer anderen Form abzuhalten.