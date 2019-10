Dortmund erzittert 2:1-Aufstieg gegen Gladbach

Borussia Dortmund ist ein wichtiger Schritt aus der Krise gelungen. Der BVB setzte sich trotz 0:1-Rückstands gegen Marco Roses Mönchengladbach mit 2:1 im DFB-Pokal durch. Auch Adi Hütter mit seiner Eintracht Frankfurt ist eine Runde weiter.

Mönchengladbach ging in einer hart umkämpften Partie mit 1:0 in Führung, ein Doppelschlag von Julian Brandt (77., 80.) rettete Borussia Dortmund mit seinen Treffern zum 2:1 den Aufstieg und wohl auch vorerst den Job von Trainer Lucien Favre.In Frankfurt sitzt Adi Hütter fest im Sattel, obwohl es bei St. Pauli mit einem 2:1 am Ende noch knapp wurde, steigen die Frankfurter im Pokal auf.Bas Dost (4., 16.) traf doppelt, ein von Martin Hinteregger verschuldeter Hands-Elfer (42.) durch Waldemar Sobota hielt die zweite Hälfte offen. Am Ende jubelte aber Frankfurt über den Aufstieg ins Achtelfinale.Im Frühspiel setzte es ein herbes Debakel für Wolfsburg. RB. Marcel Sabitzer und Konrad Laimer trugen sich in die Schützenliste in.