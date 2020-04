Das sagt der echte Doktor über Brad Pitts Kopie

Brad Pitt sorgte mit seiner Kopie des US-Virologen Dr. Anthony Faucy weltweit für Schlagzeilen. Jetzt kommentierte erstmals der Doktor selbst.

Dr. Anthony Fauci ist die strahlende Lichtgestalt im Chaos der US-Coronakrise. Während der Präsident Dummheiten von sich gibt und den Amerikanern zum Beispiel einredet, sie sollen versuchen, sich Desinfektionsmittel zu spritzen, ist Fauci die Stimme der Vernunft."Saturday Night Live" baute den Virologen deshalb in den Eröffnungssketch der Sendung ein. Niemand geringerer als Brad Pitt setzte sich eine graue Perücke und. (Apropos Kakao: Ist dir schon mal aufgefallen, dass Brad immer die Frisuren seiner Freundinnen kopiert? Nein? Klick dich oben durch die Fotoshow, wenn du es nicht glaubst...)In der spanischsprachigen Morgenshow "Un Nuevo Dia" fragten die Moderatoren beim 79-jährigen Virologen selbst nach, was er von seinem berühmten TV-Doppelgänger hält, wie " People " herausfand."Ich finde, er hat es großartig gemacht. Ich bin ein großer Fan von Brad Pitt. Das ist der Grund warum ich, wenn mich Leute fragen, sage, ich würde gern von Brad Pitt gespielt werden."Sein Wunsch wurde erfüllt. Fauci schmeichelt zwar, von Brad Pitt dargestellt zu werden, aber was Brad Pitt gesagt hat, gefällt ihm noch besser. "Ich denke, er hat wirklich Klasse bewiesen, als er am Ende das Haar abnahm und mir und dem ganzen Pflegepersonal dankte. Das zeigt, dass er nicht nur ein großer Schauspieler sondern ein Mensch mit Klasse ist", lobte Pitt berühmtes Vorbild.Bei der nächsten Frage war der Doktor dann etwas zurückhaltender. Denn Pitt nahm US-Präsident Donald Trump gnadenlos auf die Schaufel. Ob Fauci genauso denkt? Auf diese Frage kicherte er nur: "Alles, was er bei SNL sagte, ist, was passiert. Er hat das ziemlich gut gemacht, alles unter einen Hut zu bringen."